De janeiro a abril de 2021, a Culturgest vai voltar cruzar temas e áreas de programação, na música, no teatro, na dança, nas artes visuais, nos debates e conferências

"O regresso às memórias coloniais com o Teatro Griot; a aposta forte na dança com a celebração dos 20 anos de 'The Show Must Go On', de Jérôme Bel; o capítulo final de Suites, de Joris Lacoste; e Vera Mantero com o tema da ecologia, tema central das conferências de Teresa Castro e Michael Marder", são alguns dos destaques da programação hoje apresentada.