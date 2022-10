Em Portugal, o fenómeno poderá ser observado entre as 12:00 e as 13:00, de acordo com o calendário da visibilidade dos astros publicado na página da internet do Observatório Astronómico de Lisboa.

O portal de notícias sobre espaço e astronomia Space.com refere que o eclipse poderá ser visível na maior parte da Europa, no nordeste de África e em grande parte da Ásia ocidental e central.

Para que o fenómeno possa ser observado em toda a sua plenitude é preciso que não chova e/ou o céu não esteja encoberto. Em Portugal, as previsões meteorológicas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para terça-feira apontam para céu parcialmente encoberto e/ou aguaceiros.

O eclipse solar de terça-feira é o último de 2022 e é parcial porque apenas uma parte do Sol é ocultada pela Lua, cortando uma fração da luz.

Para haver um eclipse do Sol, seja total ou parcial, é necessário que a Terra, o Sol e a Lua estejam alinhados, com a Lua no meio.

Regra geral, ocorrem dois eclipses solares por ano.

Para que um eclipse solar possa ser observado em segurança não se deve olhar diretamente para o Sol, mas olhar, por exemplo, na falta de filtros solares, para a sua imagem projetada num cartão, por meio de um orifício, ou na sombra das árvores.

