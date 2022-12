"Sublinhamos que, no momento, a situação vivida é tida como normal, com o registo de algumas centenas de casos de falhas de iluminação a norte e a sul do país, o que, numa rede de seis milhões [de clientes], é um número residual", avançou à agência Lusa fonte oficial da empresa de distribuição de eletricidade.

Segundo a E-REDES, as equipas da empresa "encontram-se no terreno a atuar nestas zonas, estando as restantes mobilizadas para entrar em ação com a máxima celeridade, caso assim seja necessário".

"A E-REDES tem em curso o Plano Operacional de Operação em Crise, um instrumento que nos permite estar preparados para atuar e dar resposta a situações de anomalia da rede que possam verificar-se", referiu.

A proteção civil nacional apelou hoje aos cidadãos para restringirem ao máximo as deslocações por causa do mau tempo, que provocou na noite de hoje 275 ocorrências nos distritos de Lisboa e Setúbal e deverá manter-se até quarta-feira.

Num ponto de situação feito pelas 07:00, o comandante André Fernandes, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), alertou para os fortes condicionamentos de trânsito nos acessos a Lisboa, com inundações e lençóis de água que já obrigaram ao corte de dezenas de vias.

André Fernandes reconheceu que "não vai ser fácil" normalizar a situação, porque apesar de durante a manhã ser expectável uma redução na precipitação, depois voltará a intensificar-se, com picos de chuva forte.

