"A auditoria é suficientemente grave para nós a ignorarmos e continuarmos a fazer audições como se não soubéssemos que há uma auditoria que diz que é possível que todos tenhamos sido enganamos. E eu digo todos: que a TAP tenha sido enganada, que o Governo do PSD tenha sido enganado, que o país tenha sido enganado", afirmou Pedro Nuno Santos, que está a ser ouvido no parlamento, na Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação.

O ex-governante acrescentou que, se se confirmar a veracidade dos indícios apontados na auditoria ao negócio com a Airbus feito pelo ex-acionista privado da TAP David Neeleman, que apontam para a possibilidade de a companhia aérea estar a pagar acima do preço do mercado, tem de se "exigir que os contratos sejam revistos".

No arranque da sua intervenção, Pedro Nuno Santos assinalou o "gosto enorme" em "estar de volta ao parlamento", recordando que "foram quase seis meses durante os quais com exceção de dois comunicados" não houve mais declarações suas.

O antigo ministro assumiu que foram "meses de espera difíceis porque a vontade de reagir era muita", mas explicou que "queria esperar pela vinda ao parlamento", adiantando que os temas que suscitaram a sua saída do governo terão que esperar mais uma semana pela sua ida à comissão de inquérito à TAP.

