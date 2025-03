A presidente do Instituto Cultural de Macau (ICM) justificou o convite à dupla Jonas Lopes e Lander Patrick com a vontade de "incluir atividades ou grupos com características especiais".

"Nós conhecemos o fado e temos promovido espetáculos de fado", disse Leong Wai Man, numa conferência de imprensa.

A dirigente recordou as noites de fado com cantores portugueses, realizadas no Teatro D. Pedro V, na primeira metade de 2024, assim como a colaboração entre a fadista Mariza e a Orquestra Chinesa de Macau, na última edição do Festival Internacional de Música da região.

"Esperamos que seja algo novo, uma vez que não é só fado, é uma performance corporal, que funde o canto e a dança", sublinhou Leong.

Durante a apresentação do programa do FAM, o ICM disse que "Bate Fado", marcado para 17 de maio, "combina a música emotiva com o sapateado, evocando antigas tabernas de Lisboa".

Num vídeo exibido durante a apresentação, a dupla Jonas & Lander disse que o espetáculo "resgata as extintas danças do fado" e sublinhou que irá ainda orientar um workshop para bailarinos e outro para famílias com crianças entre os 8 e os 12 anos.

"Bate Fado" vai também fazer parte de uma mostra de espetáculos ao ar livre, de entrada gratuita, nos dias 16, 17 e 18 de maio, no Jardim do Mercado de Iao Hon, cujo programa inclui também a associação Casa de Portugal em Macau.

Em 2023, Jonas Lopes disse à Lusa que "Bate Fado" pretende recuperar a tradição oitocentista do fado batido, que consistia em ritmicamente seguir o compasso da melodia fadista, batendo um dos pés ou os dois ao mesmo tempo, possivelmente com uma coreografia.

Com um orçamento de 23,4 milhões de patacas (2,7 milhões de patacas), menos 6% do que em 2024, o FAM vai apresentar, entre 25 de abril e 31 de maio, 15 espetáculos e 33 atividades de ópera, dança, música e artes teatrais, num programa que inclui sete grupos locais.

Como é tradição, os Dóci Papiaçám di Macau, encerram o festival com a peça "Cuza Tá Rena?" (Que se passa?), em patuá. O teatro neste crioulo de origem portuguesa faz parte da Lista de Património Cultural Imaterial Nacional chinesa desde 2021, sublinhou Leong Wai Man.

À margem da apresentação, o encenador dos Dóci Papiaçam, Miguel Senna Fernandes, disse que a peça, com um centro de explicações como fundo, será "uma chamada de atenção" para a importância de "manter as características de origem de Macau".

O macaense recordou que, durante uma passagem pela região em dezembro, o Presidente chinês, Xi Jinping, sublinhou que Macau é "o único local do mundo que tem como línguas oficiais o português e o chinês" e defendeu que a cidade tem de aproveitar "a sua singularidade".

Num discurso durante a tomada de posse do novo Governo local, Xi disse que Macau tem a "vantagem única de ser a mistura de diferentes culturas", mas alertou que o território precisa de "uma atitude mais tolerante, mais aberta".

No último FAM, os Dóci Papiaçam foram apanhados de surpresa quando, pela primeira vez, as autoridades locais pediram o guião da peça antes desta estrear, dando como justificação a necessidade de fazer a classificação etária do espetáculo.

Leong Wai Man garantiu hoje que esta é "essencialmente a razão" pela qual o guião de todos os espetáculos apresentados ao público ao Macau é avaliado por uma comissão, para "saber se pode ser vista por miúdos e graúdos".

Questionada diretamente pela Lusa sobre se o ICM poderia solicitar alterações aos guiões, a dirigente não respondeu.

VQ (NL/CAD) // CAD

Lusa/Fim