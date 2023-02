A proposta foi aprovada por unanimidade e entra em vigor após a publicação oficial.

De acordo com o texto da lei, só o Presidente da Rússia pode vir a decidir "no futuro" se Moscovo regressa ao cumprimento das obrigações no quadro do tratado de controlo de armas, o último que estava vigente entre Moscovo e Washington.

O Novo STRAT foi assinado em Praga a 08 de abril de 2010 pelos antigos chefes de Estado norte-americano, Barack Obama, e russo Dmitri Medvedev.

O novo tratado limitou o número de armas nucleares estratégicas a um máximo de 1550 ogivas nucleares e 700 sistemas balísticos (terra, mar e ar) para cada uma das potências.

