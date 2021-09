Tanto "The Crown" (Netflix), inspirada na família real britânica, como "The Mandalorian" (Disney+), derivada do universo "Guerra das Estrelas", reúnem 24 nomeações para os Emmy.

Nesta edição dos Emmy, as duas séries são seguidas pela minissérie "WandaVision" (Disney+), do universo Marvel, com 23 nomeações, por "A História de Uma Serva" (Hulu/MGM) com 21, e pelo histórico e multipremiado programa de comédia da NBC "Saturday Night Live", também com 21 nomeações.

Segundo a organização, a plataforma de 'streaming' e produtora HBO soma 130 nomeações, seguindo-se a Netflix, com 129, a Disney+, com 71, e a cadeia de televisão NBC, com 46 nomeações.

A lista de candidatas a melhor série dramática integra "Lovecraft Country" (HBO), "Bridgerton" (Netflix), "Pose" (FX) e "The Boys" (Prime Vídeo/Sony), "A História de Uma Serva", "This is Us" (NBC).

Para melhor série de comédia, foram nomeadas as novas produções "Cobra Kai", "Emily in Paris", "Hacks", "The Flight Attendant", "Pen15" e "Ted Lasso", que se juntaram as já veteranas "black-ish" e "O Método Kominsky".

A lista completa das nomeações para os prémios Emmy está disponível em emmy.com.

SS/(MAG) // MAG

Lusa/Fim