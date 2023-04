"As equipas de resgate encontraram duas mulheres na casa dos vinte anos mortas e prestaram assistência a uma outra mulher -- com cerca de 45 anos -, gravemente ferida", anunciou a organização Magen David Aadom, o equivalente israelita da Cruz Vermelha.

A mulher ferida foi transportada de helicóptero para um hospital de Jerusalém para receber tratamento médico.

O exército de Israel especificou que o veículo foi atacado numa estrada em Hamra, no nordeste da Cisjordânia - território ocupado por Israel desde 1967.

Os militares declararam que bloquearam as estradas da região e iniciaram uma busca para encontrar os "terroristas" que atiraram contra o veículo.

A tensão no Médio Oriente tem subido desde quarta-feira, após uma relativa calmaria no conflito israelo-palestiniano observada desde o início do Ramadão, mês sagrado dos muçulmanos que teve início em 23 de março.

O Reino Unido pediu hoje a "redução da escalada" da violência a todas as partes envolvidas, após os ataques de hoje de Israel no sul do Líbano e na Faixa de Gaza em resposta ao lançamento de foguetes contra o seu território.

"Agora é a hora de todas as partes na região assumirem uma desescalada" da violência, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, James Cleverly, num comunicado a condenar o lançamento de foguetes de Israel sobre a Faixa de Gaza e o sul do Líbano.

A nota também criticou a polícia israelita pela "violência" cometida na mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, o terceiro local mais sagrado do Islão.

A violência começou na quarta-feira com confrontos entre a polícia e fiéis muçulmanos na mesquita Al-Aqsa, em Jerusalém, e continuou com trocas de tiros entre as autoridades de segurança israelitas e as milícias palestinianas na Faixa de Gaza e no sul do Líbano.

Desde quarta-feira, mais de 60 projéteis foram disparados da Faixa Gaza e 36 do Líbano em direção a Israel, que tem bombardeado alvos do movimento islâmico palestiniano Hamas tanto na Faixa de Gaza quanto em território libanês.

Paralelamente, a tensão continua elevada na Cisjordânia ocupada, onde hoje já havia ocorrido um tiroteio envolvendo um soldado israelita, que ficou ferimentos leves.

