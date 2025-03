"Até agora, cerca de vinte pessoas morreram depois de chegarem ao nosso hospital. Muitas pessoas ficaram feridas", disse o médico do Hospital Geral de Naypyidaw, que tem cerca de 1.000 camas.

O sismo de magnitude 7,7 na escala de Richter provocou o colapso de vários edifícios e monumentos em várias partes do país do Sudeste Asiático, segundo imagens que têm sido divulgadas pela televisão estatal birmanesa.

A Junta Militar que está no poder após um golpe de Estado em 01 de fevereiro de 2021, declarou uma situação de emergência em Sagaing, Mandalay, Magway, no nordeste do Estado de Shan, Naypyidaw e Bago.

Os militares birmaneses também lançaram um raro apelo internacional de ajuda.

"Queremos que a comunidade internacional forneça ajuda humanitária o mais rapidamente possível", disse o porta-voz da junta, Zaw Min Tun, à AFP.

O sismo foi registado às 12:50 locais (06:20 em Lisboa) pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Ocorreu a uma profundidade de 10 quilómetros (km), com epicentro a cerca de 17 km de Mandalay, a segunda cidade do país com 1,2 milhões de habitantes, e 270 km a norte da capital.

Em Naypyidaw, onde se realizou uma grande parada militar na quinta-feira, o solo vibrou durante 30 longos segundos antes de estabilizar, deixando as estradas deformadas e com fissuras, segundo jornalistas da AFP no local.

Os arredores do hospital geral, que o líder da junta, Min Aung Hlaing, visitou, assemelhavam-se a um campo de batalha, com centenas de feridos a chegarem e a serem tratados no exterior, devido aos danos causados no edifício.

A entrada de emergência desmoronou-se completamente.

"Esta é uma área com muitas vítimas", disse um funcionário, ordenando aos jornalistas que se afastassem.

"Nunca vi nada assim. Estamos a tentar gerir a situação", disse um médico à AFP, confidenciando que estava exausto.

Em Banguecoque, a milhares de quilómetros de distância, pelo menos três pessoas morreram, 50 ficaram feridas e 70 estavam desaparecidas depois de um edifício ter desabado na capital tailandesa.

O sismo também foi sentido com intensidade em várias cidades do sul da província chinesa de Yunnan, embora até agora os danos registados tenham sido pouco significativos, segundo a agência espanhola EFE.

O epicentro do sismo localizou-se a cerca de 294 km da fronteira chinesa, o que provocou fortes abalos em cidades como Dehong, Lincang, Baoshan e Dali, entre outras.

O sismo foi seguido de quatro réplicas, a primeira com uma magnitude de 6,4, e as restantes mais moderadas de 4,6, 4,6 e 4,5.

