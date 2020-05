Trata-se de um grupo composto por sete quadros da Direção Nacional do Tesouro, do Ministério da Economia e Finanças, e cinco outras pessoas, entre as quais funcionários de um banco na província de Tete, centro de Moçambique, disse à Lusa fonte do departamento de comunicação do GCCC.

O grupo terá desviado mais de 123 milhões de meticais num esquema orquestrado entre junho de 2016 e junho de 2018, alegando que estavam a ser pagas dívidas internas de Estado.

"Trata-se de quadros da Direção Nacional do Tesouro que estavam cadastrados no e-SISTAFE [sistema de processamento] e que tinham a tarefa de efetuar pagamentos de dívidas internas", explicou a fonte da GCCC.

O esquema foi desmantelado através de uma denúncia da própria Direção Nacional do Tesouro.

A acusação foi remetida ao Tribunal Judicial da Cidade de Maputo e, das 12 pessoas, cinco estão em prisão preventiva, um está foragido e os restantes em liberdade.

A Direção Nacional do Tesouro é uma entidade do Ministério da Economia e Finanças que, entre outras funções, deve garantir a execução das operações financeiras do Estado e assegurar a mobilização de recursos para o financiamento do défice do Orçamento do Estado.

EYAC // VM

Lusa/Fim