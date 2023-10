Em perigo máximo de incêndio estão os concelhos de Portalegre, Marvão, Castelo de Vide (Portalegre), Porto de Mós, Batalha, Marinha Grande, Alvaiázere, Figueiró dos Vinhos (Leiria), Penela, Pampilhosa da Serra (Coimbra), Mangualde (Viseu) e Fornos de Algodres (Guarda).

De acordo com o IPMA, vários concelhos de todos os distritos de Portugal continental estão hoje em perigo muito elevado e elevado de incêndio.

Este risco, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo e os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O IPMA prevê para hoje no continente céu pouco nublado ou limpo, vento moderado a forte nas terras altas do Norte e Centro a partir da tarde e pequena subida da temperatura máxima no litoral oeste.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 12 graus Celsius (em Bragança) e os 20 (em Portalegre) e as máximas entre os 26 (na Guarda) e os 34 (em Leiria e Santarém).

A partir de sexta-feira, espera-se uma mudança do estado do tempo em Portugal continental.

Segundo o IPMA, o tempo quente e seco das últimas semanas dará lugar a tempo chuvoso e descida de temperatura.

Na origem desta situação está uma "crista anticiclónica que se estende desde o Mediterrâneo ocidental até à região da Madeira, deslocando-se para sueste e enfraquecendo permitindo a aproximação e passagem de uma superfície frontal fria" na sexta-feira e no sábado.

Assim, prevê-se a ocorrência de chuva inicialmente no litoral Norte que se irá estender gradualmente a todo o território, sendo que na região Sul será mais provável no sábado.

As temperaturas máximas vão descer a partir de sexta-feira entre 4 a 8 graus em especial nas regiões Norte, Centro e Alto Alentejo e deverão continuar a diminuir no fim de semana.

Em comunicado, o IPMA adianta que no domingo, a "aproximação de uma depressão, que irá centrar-se a oeste da Península Ibérica, transportando na circulação uma massa de ar quente e com elevado conteúdo em vapor de água, mantendo-se possivelmente na região até dia 17 [terça-feira], dará origem a precipitação persistente na generalidade do território".

O IPMA prevê ainda um aumento da intensidade do vento e da agitação marítima na costa do continente.

