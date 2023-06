De acordo com o 2.º comandante do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, Alexandre Rodrigues, em declarações aos jornalistas no local, pelas 17:55, o incêndio que deflagrou numa área de mato e ervas secas na zona do Lumiar encontra-se em fase de rescaldo e os meios continuam mobilizados para "garantir que não há reacendimentos".

O responsável do Regimento de Sapadores Bombeiros (RSB) disse que o alerta para o incêndio foi dado às 14:38 e os meios chegaram ao local "em cinco minutos".

Passado cerca de duas horas, às 16:39, o fogo foi dominado.

Há a registar cinco vítimas, quatro por inalação de fumos e uma que torceu o pé durante a evacuação dos espaços, tendo sido todas assistidas no local, referiu Alexandre Rodrigues.

As vítimas estavam no Colégio Manuel Bernardes, uma criança e um adulto que torceu o pé, e três idosos no lar Opus Dei, adiantou.

No âmbito das operações de combate ao incêndio, "por precaução", foram evacuados dois lares, o Somos Vida, com 27 pessoas, e o Opus Dei, com 20 pessoas, foram retiradas 300 crianças e 50 adultos do Colégio Manuel Bernardes e 50 pessoas de habitações próximas, informou ainda o 2.º comandante do RSB, acrescentando que os moradores já podem voltar às casas.

Relativamente a danos materiais, há apenas a registar no campo sintético do Colégio Manuel Bernardes, apontou.

Questionado sobre a origem do incêndio, o responsável do RSB disse que ainda se desconhece, estando "em fase de análise", inclusive pela polícia.

O fogo deflagrou na Azinhaga Fonte Velha, Quinta do Olival, perto da Rua Daciano Costa e do Clube de Ténis Paço do Lumiar.

De acordo com informação disponível no 'site' da Proteção Civil, pelas 18:30 mantinham-se no local 69 operacionais, apoiados por 19 viaturas.

