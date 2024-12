"As análises preliminares indicam que um dos membros da tripulação sofreu ferimentos ligeiros", declarou o Comando Central dos Estados Unidos para o Médio Oriente (Centcom), em comunicado.

"O incidente não foi resultado de fogo hostil", disse o exército, tendo sido aberta uma investigação sobre um "caso suspeito de fogo amigo".

De acordo com o Centcom, o cruzador de mísseis guiados USS Gettysburg "disparou por engano (...) e atingiu" um caça F/A-18 que transportava os dois pilotos da Marinha norte-americana. O aparelho tinha descolado do porta-aviões USS Harry S. Truman.

Os Estados Unidos criaram uma coligação naval multinacional na região em resposta aos ataques perpetrados há meses ao largo das costas do Iémen pelos rebeldes Huthis, que perturbam o tráfego no mar Vermelho e no golfo de Aden, uma zona marítima essencial para o comércio mundial.

Os rebeldes, que controlam vastas áreas do Iémen e são apoiados pelo Irão, atacam navios que acreditam estar ligados a Israel, afirmando que estão a agir em solidariedade com os palestinianos no contexto da guerra na Faixa de Gaza entre Israel e o movimento islamita palestiniano Hamas.

Estes ataques levaram Washington a atacar alvos rebeldes no Iémen, por vezes com a ajuda do Reino Unido.

No sábado, os Estados Unidos afirmaram ter abatido instalações militares Houthis na capital do Iémen, Sana, algumas horas depois de um ataque reivindicado pelos rebeldes ter deixado 16 pessoas ligeiramente feridas no centro de Israel.

Drones rebeldes e mísseis de cruzeiro foram também abatidos sobre o mar Vermelho, indicou o Centcom.

