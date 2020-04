De acordo com o comunicado, trata-se de uma mulher de 35 anos e de uma jovem de 16 anos, confirmados com covid-19 no "decurso do processo de investigação epidemiológica", iniciada sexta-feira, após detetado um novo caso na Praia, ilha de Santiago.

"Foram identificados mais dois casos positivos, correspondentes a contactos próximos desse caso", explica o comunicado, assinado pelo ministro da Saúde cabo-verdiano, Arlindo do Rosário.

O ministro garante ainda que "todos os contactos identificados" do primeiro caso -- um cabo-verdiano de 43 anos, residente no bairro de Ponta d'Agua, cidade da Praia - estão já em isolamento domiciliar.

Acrescenta que "a investigação de novos contactos continua, para efeito de testagem e isolamento de eventuais outros casos de covid-19, em ambiente hospitalar".

Cabo Verde regista agora 58 casos de covid-19, distribuídos pelas ilhas da Boa Vista (51), Santiago (6) e São Vicente (1). Destes, um é já considerado recuperado e outro, o primeiro caso confirmado no arquipélago, em 19 de março, um turista inglês de 62 anos, acabou por morrer.

O arquipélago iniciou hoje um segundo período de estado de emergência, mantendo na generalidade as restrições de movimentos e de encerramento de empresas, bem como a obrigação geral de confinamento, em vigor desde 29 de março, mas diferenciado por ilhas.

Segundo determinação do Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, a prorrogação do estado de emergência é válida até às 24:00 de 02 de maio nas ilhas com casos de covid-19 diagnosticados e até às 24:00 do dia 26 de abril nas restantes.

O número de mortes provocadas pela covid-19 em África ultrapassou as 1.000 nas últimas horas, com quase 20 mil casos registados em 52 países, revela a última atualização dos dados da pandemia naquele continente.

Segundo o boletim do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), nas últimas 24 horas, o número de mortes registadas subiu de 961 para 1.016, enquanto as infeções aumentaram de 18.333 para 19.895.

O número de pacientes recuperados da infeção passou de 4.352 para 4.642.

Globalmente, já foram confirmados mais de 2,25 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus e 154 mil mortes pela covid-19 foram declarados em todo o mundo.

