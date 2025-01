Segundo as mesmas fontes, os sobreviventes são o piloto e a filha do casal que morreu, de 11 anos.

A aeronave perdeu o sinal por volta das 20:00 (mais quatro horas em Lisboa) da noite de quinta-feira e foi localizada hoje às 06:30 por membros do Comando de Aviação do Exército brasileiro e da polícia do estado de São Paulo.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, comentou o acidente numa mensagem na rede social X.

"Infelizmente começamos o dia com a triste notícia da morte de um casal vítima da queda de um helicóptero na noite de ontem na região de Caieiras. As equipas de resgate conseguiram localizar com vida o piloto e a filha do casal", escreveu Freitas.

O Corpo de Bombeiros de São Paulo confirmou que quatro pessoas estavam a bordo, mas só o piloto e a criança foram resgatados com vida, ambos encontrados próximo ao local do acidente e levados para um hospital.

Os corpos das outras duas pessoas foram encontrados entre os destroços do helicóptero.

