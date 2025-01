De acordo com informação recolhida pela EFE junto dos serviços de emergência, as duas primeiras pequenas embarcações que se sabe terem chegado à costa das Canárias no primeiro dia do ano transportavam 141 pessoas, incluindo os dois falecidos, que viajavam num barco precário que chegou sozinho a Las Galletas, no sul de Tenerife.

Dois sobreviventes foram encaminhados para hospitais por patologias diferentes.

Horas depois, uma embarcação de resgate marítimo, a Salvamar Acrux, escoltou uma canoa com 70 pessoas, 11 delas mulheres, até o porto de La Restinga (El Hierro).

Por volta das 15:28, a Guarda Civil detetou no radar do Sistema Integrado de Vigilância Externa (SIVE) uma possível presença de uma canoa a seis quilómetros ao sul de La Restinga. O centro de resgate marítimo de Tenerife mobilizou o barco Salvamar Acrux e o barco da Cruz Vermelha Mike02.

A embarcação de salvamento realizou uma manobra de aproximação da canoa, tendo escoltado até ao porto.

Os últimos barcos precários que chegaram às costas das Canárias foram dois na Gran Canaria, no dia 30 de dezembro, com 150 pessoas a bordo, um dos quais foi resgatado a 20 quilómetros mar adentro.

As Ilhas Canárias estabeleceram um novo recorde de chegadas em 2024, ultrapassando as 46 mil entradas irregulares de pessoas por via marítima registadas em 2023. Só na última semana do ano, chegaram 1.933 migrantes, incluindo um falecido, a bordo de 34 barcos.

Entretanto, 73 imigrantes alcançaram hoje a costa de Ibiza e Formentera a bordo de três embarcações, informaram as autoridades locais.

Às 12:15, a Guarda Civil de Sant Josep de sa Talaia e a polícia local intercetaram 20 pessoas de origem subsaariana e uma de origem magrebina, aparentemente em bom estado de saúde, num barco na praia de La Xanga, na ilha de Ibiza.

O segundo barco do dia, com 21 ocupantes de origem norte-africana, foi localizado às 14:00 na zona de Pilar de la Mola, em Formentera.

Outro barco, com outras 31 pessoas de origem norte-africana, foi intercetado pelas autoridades de Formentera na zona de Pilar de la Mola.

Durante 2024, pelo menos 5.924 imigrantes chegaram ao arquipélago das Baleares a bordo de 354 barcos, segundo a contagem da EFE, enquanto no ano anterior foram contabilizados nas ilhas 128 barcos com um total de 2.278 imigrantes.

ALU // SF

Lusa/Fim