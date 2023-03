O próximo Presidente do país, membro da NATO e candidato à adesão à União Europeia (UE), será escolhido entre os dois na segunda volta, em 02 de abril.

Djukanovic, candidato do Partido Democrático dos Socialistas (DPS), foi o mais votado com 35,3% dos votos, segundo projeções da organização não governamental CeMI, transmitidas na televisão pública RTCG, quando estão contados 98,5% dos votos.

Milatovic, do movimento Europa Agora! (ES), que está em ascensão no instável cenário político de Montenegro, obteve 29,2% dos votos, de acordo com as projeções.

Djukanovic afirmou esta noite que o resultado demonstra que os cidadãos respeitam a sua "política de um Montenegro moderno" e que é uma boa base para as eleições legislativas, a realizar em 11 de junho.

As eleições presidenciais decorrem no meio de uma crise política no Montenegro e, segundo os analistas, mostram a força dos partidos que representam os candidatos para as eleições legislativas antecipadas.

"A primeira volta e o que projeto como resultado final são um forte impulso para que, nas próximas eleições parlamentares, confirmemos a força de um Montenegro europeu", disse Djukanovic.

Milatovic, 37 anos, foi ministro da Economia como especialista com experiência nos países ocidentais no primeiro Governo formado após a queda do DPS de Djukanovic em 2020.

Tem um discurso moderado e conciliador e é considerado por muitos como favorito na segunda volta, pois poderá receber o apoio dos partidos que juntos derrotaram o DPS há três anos.

O candidato pró-sérvio e pró-russo da Frente Democrática (DF) Andrija Mandic, que nas eleições presidenciais de hoje foi o terceiro mais votado, com 19%, já anunciou apoio a Milatovic na segunda volta.

Após o anúncio dos resultados, Milatovic disse que foi dado "um passo crucial" rumo à vitória em 02 de abril e para "devolver a esperança" aos cidadãos na construção de um país europeu com novos políticos na cena montenegrina.

Cerca de 540.000 cidadãos com direito de voto foram hoje chamados às urnas para eleger um novo Presidente para um mandato de cinco anos nas quartas eleições presidenciais desde a independência do Montenegro, em 2006.

A instabilidade política levou à queda de dois governos desde 2020, o último em agosto.

Djukanovic, de 61 anos, que dominou a cena política durante mais de 30 anos, foi primeiro-ministro durante seis mandatos e cumpre, atualmente, o segundo mandato como Presidente.

Uma vitória na segunda volta seria um grande impulso para o DPS, em declínio desde 2020, quando perdeu o poder, pela primeira vez em três décadas, para uma coligação de pró-europeus e pró-russos, mas também marcado por escândalos de corrupção durante longos anos no poder.

