Em comunicado divulgado hoje, a GNR refere que, no âmbito da campanha "Portugal Sempre Seguro", foram realizadas ações de fiscalização rodoviária, a locais e estabelecimentos de diversão noturna e no domínio da atividade de segurança privada nos sete concelhos.

A operação resultou em 47 detenções, 17 das quais por condução sob o efeito do álcool, nove por falta de habilitação legal para conduzir, sete por tráfico de estupefacientes e uma por posse de arma proibida.

Durante os dois dias, foram ainda fiscalizados cinco estabelecimentos, registando-se 16 autos de contraordenação, e a suspensão total da atividade de dois estabelecimentos de restauração.

Em resultado das ações, foram apreendidas 406 doses individuais de estupefacientes - 171 de haxixe, 128 de canábis e 20 de cocaína -- e 15 veículos, 30 artigos pirotécnicos, uma arma de fogo, duas armas brancas e um aerossol de defesa.

No âmbito da segurança rodoviária, a GNR dá nota de 206 autos de contraordenação, 30 por falta de inspeção periódica obrigatória, 15 por condução com excesso de álcool, 13 por falta de seguro obrigatório, nove por falta de cinto de segurança e oito por utilização indevida do telemóvel durante a condução.

Estiveram envolvidos 422 agentes da GNR e da PSP, dois inspetores da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), da Autoridade Tributária (AT), da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) e da Alfândega.

"Estas ações tiveram como objetivo principal reforçar a visibilidade em pontos de grande concentração de pessoas, bem como prevenir e combater a criminalidade, com vista à dissuasão de atividades criminosas em geral", refere a GNR.

