Os corpos encontrados no interior do iate, que se encontra naufragado a mais de 50 metros de profundidade ao largo de Porticiello, perto de Palermo, são de dois homens, ainda não identificados.

Eleva-se assim para três o número de vítimas mortais confirmadas do naufrágio do iate Bayesian, depois de na segunda-feira, poucas horas após o acidente, ter sido recuperado o corpo de um homem, mais tarde identificado como sendo Recaldo Thomas, que trabalhava a bordo como cozinheiro.

Entre os desaparecidos do naufrágio do veleiro de luxo na madrugada da passada segunda-feira, alegadamente causado por uma tromba de água que se criou durante uma violenta tempestade ao largo da Sicília, contam-se o proprietário da embarcação, o magnata britânico da tecnologia Mike Lynch, 59 anos, e o presidente da Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer.

Os restantes quatro passageiros ainda desaparecidos são uma filha de Mike Lynch - Hannah, de 18 anos - a mulher de Bloomer, Anne Elizabeth Judith Bloomer, e um advogado de Lynch, Chris Morvillo, e a sua mulher, Nada Morvillo.

A bordo do Bayesian seguiam 12 passageiros e 10 membros da tripulação, tendo a guarda-costeira conseguido resgatar com vida 15 pessoas, entre as quais uma criança de apenas um ano de idade.

De acordo com diversos órgãos de comunicação britânicos, o magnata Mike Lynch, que também era conhecido como "Bill Gates britânico", tinha organizado o cruzeiro para festejar com a sua família, amigos e advogados a sua absolvição, em junho, num processo de fraude nos Estados Unidos, relacionado com a venda da sua empresa de software à Hewlett-Packard em 2011.

As autoridades locais já abriram uma investigação para determinar as causas precisas do acidente, tendo interrogado o capitão do Bayesian, James Catfield, 51 anos, durante cerca de duas horas, para perceber como o iate naufragou em apenas alguns minutos.

