Em comunicado enviado à agência Lusa, a Força Aérea, que organiza o evento, indicou que o acidente, envolvendo duas aeronaves, ocorreu às 16:05, durante uma demonstração aérea na periferia daquela cidade alentejana.

Os meios de socorro no local estão a prestar ajuda de emergência e o plano de segurança estabelecido foi imediatamente acionado, limitou-se a adiantar a Força Aérea.

Contactado pela Lusa, o comandante dos Bombeiros de Beja, Pedro Barahona, referiu que as duas aeronaves colidiram no ar, antes do despenhamento.

Imagens do acidente divulgadas pela CMTV mostram uma das aeronaves de um grupo de seis a cair na vertical e a despenhar-se causando uma forte explosão, enquanto outra atinge o solo na horizontal.

De acordo com a Proteção Civil, há um morto e um ferido confirmados.

