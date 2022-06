Dois agentes da polícia moçambicana detidos por envolvimento em sequestro

Dois agentes da Unidade de Intervenção Rápida (UIR) de Moçambique estão detidos acusados de sequestro e burla, no distrito de Mogovolas, província de Nampula, norte do país, disse a porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic).