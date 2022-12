Dois rapazes de 14 e 16 anos, foram declarados mortos no local, enquanto os feridos, dois rapazes de 11 e 15 anos, e uma rapariga, de 15, foram hospitalizadas para tratamento, indicou a polícia.

"Sabemos que houve algum tipo de disputa nas redes sociais que se transformou em tiroteio", disse o subchefe Charles Hampton. "Um grupo de indivíduos veio ao apartamento com as suas armas e depois o outro grupo também disparou as suas armas", acrescentou.

O responsável adiantou que a violência começou no interior de um apartamento e continuou no exterior, onde foram encontradas as duas vítimas mortais.

Hampton escusou-se a dar pormenores sobre o estado dos feridos, limitando-se a dizer que todos foram alvejados e um deles tinha sido apanhado por uma bala.

"Detesto estar aqui a falar de crianças e de tiros", disse Hampton, lamentando que haja "demasiadas armas nas mãos dos jovens" norte-americanos.

"Esta devia ser uma altura de preparação para as festas, mas pelo menos duas famílias vão estar a planear funerais", acrescentou.

