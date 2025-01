O tempo de espera mais prolongado verifica-se no hospital Santa Maria, em Lisboa, onde um doente considerado urgente terá de esperar, em média, 16:23 horas para ser atendido.

Pelas 11:00, havia 28 pessoas nas urgências do maior hospital do país a quem foi atribuída uma pulseira amarela após triagem e 13 pessoas com pulseira verde de menos urgente, que pela frente tinham um tempo de espera médio de 40 minutos.

Para os casos considerados muito urgentes, o tempo de espera é de cerca de uma hora.

Já o hospital Fernando Fonseca, também conhecido como Amadora-Sintra, apresentava um tempo de espera médio de 06:33 horas para doentes urgentes, estando oito pessoas em espera.

Quanto aos doentes muito urgentes, o tempo de espera médio estimado é de 02:00 horas, havendo uma pessoa na fila, e os doentes menos urgentes têm de esperar mais de 13 horas cada para serem atendidos.

Também o hospital de Vila Franca de Xira, que pertence à Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo (ULS), o tempo médio de espera para doentes urgentes era de 05:31 horas, com oito pessoas à espera de serem atendidos.

Para os doentes menos urgentes o tempo de espera supera as 10 horas, mas para os doentes muito urgentes é de cerca de uma hora.

No Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, os tempos de espera para os doentes urgentes são de 04:00 horas, com 37 pessoas em fila. Já para os doentes menos urgentes o tempo de espera reduz para metade, cerca de 01:44 horas, e para os mais urgentes para cerca de meia hora.

Na região centro destaca-se o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, onde o tempo de espera para doentes considerados urgentes é de 03:57 horas, estando 26 pessoas a aguardar.

Para os casos menos urgentes, a espera não ultrapassa uma hora e para os doentes mais urgentes os 20 minutos.

Seis serviços de urgência estão hoje encerrados e outros 13 serviços estão reservados a urgências internas e a casos referenciados pelo INEM e pela linha SNS24, segundo dados disponíveis no site do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Os serviços encerrados situam-se maioritariamente na região de Lisboa e Vale do Tejo, havendo apenas um no Centro, e são todos relativos a urgências de Obstetrícia, Ginecologia e Pediatria.

SPC // EA

Lusa/fim