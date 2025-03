A paralisação, convocada pelo Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (S.TO.P), decorre hoje e sexta-feira.

Para o sindicato, esta é uma "forma inédita" dos docentes das Escolas Portuguesas no Estrangeiro se unirem num protesto.

Segundo o S.TO.P, depois de os professores da Escola Portuguesa de Luanda "terem realizado uma greve de cinco dias com elevada adesão, na última semana de fevereiro, a luta expande-se agora a mais escolas de forma conjunta, revelando que os problemas são generalizados nas mesmas".

Em causa está o facto de os docentes contratados e os dos quadros das Escolas Portuguesas no Estrangeiro da rede pública (EPERP) do Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) - apesar de terem finalmente obtido o estatuto de efetividade -, enfrentarem "condições laborais inferiores às dos colegas em Portugal e dos seus colegas de escola que se encontram em mobilidade estatutária", refere o sindicato.

O S.TO.P salienta que o custo de vida naqueles países é muito elevado, que o acesso aos cuidados de saúde é difícil e o acompanhamento à família complexo e oneroso, defendendo que os professores que agora irão fazer esta greve estão, "na prática, a batalhar para que o futuro dos docentes nestas escolas não seja de precariedade".

E realça que os professores têm contado, algumas vezes, com o esforço das direções das próprias escolas para colmatar a diferença salarial, a falta de um subsídio de auxílio de suporte ao custo de vida e os encargos com a educação dos filhos, diferentemente do que é garantido por lei, de forma justa, aos colegas em mobilidade nas mesmas escolas.

