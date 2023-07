"O Ocidente delirante não podia inventar outra coisa. Era previsível, até à idiotice. De facto, é uma rua sem saída. A 'Terceira Guerra Mundial' está cada vez mais perto", escreveu Medvedev, ex-presidente da Rússia entre 2008 e 2012.

O antigo chefe de Estado acrescentou no texto difundido através do sistema digital de mensagens Telegram que a Cimeira da NATO, em Vilnius, aumentou a ajuda militar à Ucrânia "com tudo o que é possível: mísseis, bombas de fragmentação e aviões".

"O que é que significa isto para nós? Como é evidente: a operação militar especial [na Ucrânia] vai continuar com os mesmos objetivos", disse ainda Medvedev referindo que uma das finalidades da operação é fazer com que o "grupo nazi de Kiev [Governo] renuncie a fazer parte da NATO".

"É preciso liquidar este grupo. Tem de ser possível. É necessário". conclui o ex-presidente russo.

PSP // SB

Lusa/Fim