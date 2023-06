A Imprensa Nacional da Guiné-Bissau divulgou na quarta-feira ao final do dia os resultados definitivos das eleições legislativas, depois de ter alegado falta de pagamento do serviço para o atraso da sua divulgação.

O Boletim Oficial tem como data de publicação dos resultados das eleições legislativas 15 de junho.

Na sequência da divulgação do Boletim Oficial, o presidente da Comissão Nacional de Eleições guineense, N'Pabi Cabi, reuniu-se hoje com o presidente da Assembleia Nacional Popular (ANP), Cipriano Cassamá, para discutirem a data para a tomada de posse do novo parlamento.

Questionado pelos jornalistas sobre a data para a tomada de posse, N'Pabi Cabi disse que irá anunciar ainda hoje ou na sexta-feira, sem adiantar mais pormenores.

A publicação do Boletim Oficial é um ato prévio para a instalação do novo parlamento e consequentemente a entrada em funções do novo Governo saído das eleições.

Na primeira sessão do novo parlamento são dadas aos deputados eleitos para a legislatura cópias do Boletim Oficial com os nomes de todos os parlamentares, da Constituição da República, do regime do parlamento, do estatuto e manual de deputado bem como da Lei Orgânica da ANP.

Segundo o regimento da ANP, a tomada de posse deverá acontecer nos "trinta dias subsequentes à publicação dos resultados finais das eleições no Boletim Oficial".

MSE (MB) // VM

Lusa/Fim