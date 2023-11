Dívida pública recua para 107,5% do PIB no 3.º trimestre

A dívida pública na ótica de Maastricht, a que conta para Bruxelas, recuou para 107,5% do Produto Interno Bruto (PIB) no terceiro trimestre deste ano, menos 2,6 pontos percentuais do que no trimestre anterior, avançou hoje o BdP.