De acordo com a última atualização da base de dados, a dívida total ascendeu a 238% do Produto Interno Bruto (PIB) global em 2022, mais nove pontos percentuais relativamente a 2019.

Apesar da descida registada nos últimos dois anos, o FMI avisou que a dívida "continua elevada" e que a sua sustentabilidade é uma preocupação.

"As autoridades terão de ser inabaláveis, nos próximos anos, no seu compromisso de preservar a sustentabilidade da dívida", vincou num artigo hoje divulgado.

Por sua vez, a dívida privada, que inclui a das famílias e das sociedades não financeiras, desceu 12 pontos percentuais do PIB.

De acordo com o FMI, a China desempenhou um papel central no aumento da dívida global nas últimas décadas, com a sua participação na dívida das empresas não financeiras fixada em 28% (a maior do mundo).

Esta autoridade indicou também que mais de metade dos países em desenvolvimento está em situação de sobre-endividamento ou em alto risco.

Assim, sublinhou que os governos têm que adotar "medidas urgentes para ajudar a reduzir as vulnerabilidades da dívida".

