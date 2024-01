Dívida do SNS fixou-se em cerca de 1.000 ME em 2023, valor mais baixo da última década

A dívida do Serviço Nacional de Saúde (SNS) fixou-se em 1.087 milhões de euros no final do ano passado, menos 531 milhões em relação a 2022 e o valor mais baixo da última década, anunciou hoje o Governo.