Segundo dados do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), compilados até 22 de setembro, o filme "Divertida-mente 2" foi visto por 1.289.053 espectadores, somando 7,7 milhões de euros de receita bruta de bilheteira desde que se estreou em julho nos cinemas portugueses.

Com estes valores, a longa-metragem de animação de Kelsey Mann torna-se no filme com maior audiência e receita em Portugal desde 2004, ano em que o ICA começou a sistematizar e coligir os dados estatísticos da exibição cinematográfica.

Em Portugal, "Divertida-mente 2" supera, assim, os filmes "Rei Leão" (2019), de Jon Favreau, que era o mais visto (com 1.281.657 espectadores), e "Avatar" (2009), de James Cameron, que era o mais rentável (com 7,2 milhões de euros).

A prestação de "Divertida-mente 2" em Portugal alinha-se com o percurso do filme a nível global, situando-se atualmente nos 1,6 mil milhões de dólares (cerca de 1,4 mil milhões de euros), no total dos territórios onde se estreou, e que é um recorde para um filme de animação.

"Diverta-mente 2" é uma sequela de um filme de animação da Pixar de 2015, de Pete Docter e Roonie del Carmen, no qual as personagens principais são emoções -- Alegria, Tristeza ou Raiva - no interior da cabeça de uma menina, a Riley.

O segundo filme regressa à cabeça de Riley, agora adolescente, com novas personagens, como a Ansiedade e a Vergonha.

O elenco de vozes da versão original inclui, entre outros, Amy Poehler, Maya Hawke, Kensington Tallman, Liza Lapira e Ayo Edebiri.

