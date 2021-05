Após uma reunião do Conselho de Ministros, Mariana Vieira da Silva afirmou, em conferência de imprensa, em Lisboa, que a situação de calamidade no continente vai ser prolongada até 30 de maio (o atual período de vigência termina no domingo) e que a evolução da pandemia de covid-19 neste território permite continuar com as medidas aprovadas, embora com alguns acertos.

"Para todos os concelhos que estiverem no nível maior de desconfinamento -- e que são, como veem, quase todos -, [há] a possibilidade de entrada em atividade dos itinerantes de diversão, dos parques infantis que não os públicos, que já tinham aberto há 15 dias, e dos parques aquáticos", explicou, acrescentando que as restantes regras relativas a cada nível de desconfinamento vão manter-se.

A reabertura das atividades agora permitidas nos municípios mais avançados no plano de desconfinamento tem sido reivindicada pelos empresários destes setores.

ROC // VAM

Lusa/fim