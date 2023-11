De acordo com informação disponibilizada no 'site' do IPMA, os distritos de Lisboa e Santarém estão com aviso laranja desde as 13:28 e até às 15:00.

Para o distrito de Setúbal, o aviso laranja foi decretado entre as 13:28 e as 18:00.

Além desses, estão com aviso amarelo os distritos de Castelo Branco, Évora, Beja, Portalegre e Faro também por causa da precipitação "por vezes forte e persistente".

Em Évora, o aviso amarelo vigora desde as 13:28 e até às 21:00, em Beja também desde as 13:28, mas até às 00:00, e em Portalegre teve início à mesma hora e termina às 18:00.

O aviso amarelo no distrito de Castelo Branco começou igualmente às 13:28 e prolonga-se até às 15:00, enquanto em Faro foi decretado entre as 15:00 e as 03:00 de sexta-feira.

O aviso laranja é o segundo mais grave da escala e é emitido em "situação meteorológica de risco moderado a elevado", segundo o IPMA.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

