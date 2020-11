Em comunicado, a PSP avança que, cerca das 22:00, "os polícias da Divisão Policial da Amadora, em patrulhamento de visibilidade e prevenção, ouviram disparos de arma de fogo, provindo do interior da estação da CP [Comboios de Portugal] da Amadora".

"De imediato, deslocaram-se ao local diversos meios policiais e, aquando da sua chegada não foram encontradas vítimas ou suspeitos".

Depois de realizadas algumas diligências "também não foi possível a sua localização nas imediações", acrescenta a nota.

A PSP refere também que o local foi delimitado para preservação dos vestígios e meios de prova, em particular as imagens do sistema de videovigilância.

Os feridos deram entrada no Hospital Prof. Dr. Fernando Fonseca, mais conhecido como Amadora/Sintra.

Os factos foram reportados à Polícia Judiciária, "autoridade competente para a investigação deste ilícito", e a PSP continuará "a efetuar esforços para colaborar com a investigação sobre o ocorrido", salienta o comunicado.

