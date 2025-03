As duas empresas estão a ser visadas no âmbito dos esforços da administração do Presidente norte-americano, Donald Trump, para eliminar programas de diversidade, equidade e inclusão (DEI) em locais como universidades, agências governamentais ou grandes empresas.

"Estou preocupado com o facto de a ABC e a sua empresa-mãe terem promovido e poderem ainda estar a promover formas injustas de DEI de uma forma que não está em conformidade com os regulamentos da FCC", escreveu Brendan Carr numa carta dirigida à empresa de entretenimento e que foi revelada na rede social X (antigo Twitter).

A Disney colocou entre as suas prioridades a promoção da diversidade e "aparentemente fê-lo de uma forma que infetou muitos aspetos das decisões da sua empresa", segundo o dirigente.

Em fevereiro, Brendan Carr já tinha informado a Comcast e a NBC Universal sobre as investigações que enfrentavam devido aos seus esforços quanto a igualdade, agradecendo, na altura, ao Presidente pelos esforços para "erradicar o flagelo da SED".

Desde o seu regresso em janeiro à Casa Branca que Donald Trump tem tentado desmantelar programas de inclusão das minorias em todos os setores da sociedade norte-americana.

O republicano declarou os programas ilegais no âmbito do Estado federal e ameaça processar as empresas que os implementam.

No início deste mês, o historiador Kevin Levin, especialista na Guerra Civil Americana, denunciou que o Cemitério Nacional de Arlington tinha começado a apagar a história dos veteranos e das mulheres militares negras e hispânicas do seu site.

Descendentes de nativos norte-americanos, que desempenharam um papel fundamental durante a Segunda Guerra Mundial, manifestaram-se chocados ao descobrir que os contributos tinham sido retirados dos registos públicos.

Além das instituições federais, várias grandes empresas americanas - incluindo a Google, a Meta, a Amazon e a McDonalds - eliminaram totalmente os seus programas de IED ou reduziram-nos significativamente.

As medidas nasceram da luta pelos direitos civis na década de 1960, liderada principalmente por afro-americanos, para promover a igualdade e a justiça após centenas de anos de escravatura e segregação racial.

Atualmente, os negros norte-americanos e outras minorias continuam a enfrentar níveis desproporcionados de violência policial, detenção, pobreza e crimes de ódio, de acordo com dados oficiais.

PL // CC

Lusa/fim