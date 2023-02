O episódio "One Angry Lisa" da 34.ª temporada de Os Simpsons foi emitido pela primeira vez na televisão em outubro e não ficou claro quando é que o episódio foi removido do serviço de 'streaming' de Hong Kong, segundo a agência de notícias Associated Press.

No episódio, a personagem Marge Simpson faz uma aula virtual de 'spin' cujo instrutor está junto a um fundo virtual da Grande Muralha da China e diz: "Eis as maravilhas da China. Minas de Bitcoin, campos de trabalhos forçados onde as crianças fazem smartphones."

A questão do trabalho forçado é delicada na China. Pequim, assumiu o controlo de Hong Kong, ex-colónia britânica, em 1997.

Governos ocidentais e ativistas acusam há anos a China de aprisionar centenas de milhares de minorias étnicas -- principalmente uigures -- na região ocidental de Xinjiang em campos de detenção. A China rejeitou as acusações de que usa trabalho forçado nesses campos.

A China justifica os campos afirmando que são centros de educação projetados para ensinar mandarim e habilidades vocacionais.

Em 2021, Hong Kong, ex-colónia britânica, implementou uma lei de censura de filmes que permitiria às autoridades proibir filmes considerados contrários aos interesses de segurança nacional.

