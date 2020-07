Num evento intitulado "Iberian Connection", a discoteca recebe as atuações de Pete Tha Zouk e Mayze Faria, com G-Soul, Rafael Barros b2b Ricardo Ribeiro e Urze, como convidados.

A entrada no que a discoteca classifica de uma "grande noite ibérica" tem o custo de oito euros.

O evento de sábado acontece dias depois da reabertura da fronteira entre Portugal e Espanha, e quando os bares e discotecas portugueses ainda se encontram encerrados.

Na segunda-feira, a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) defendeu a reabertura daqueles espaços, ressalvando que, caso não seja viável, o Governo deve acolher as propostas de apoio apresentadas, evitando a destruição deste setor.

"A AHRESP, reconhecendo os riscos sanitários que todos atravessamos, não pode deixar de considerar que a abertura destas empresas deve acontecer mesmo que, para tal, as autoridades sanitárias devam exigir condições de segurança no seu funcionamento", defendeu, em comunicado, a associação.

Neste sentido, a AHRESP apresentou à tutela uma proposta de guia de boas práticas para animação noturna.

Porém, a associação sublinhou que, caso estes espaços permaneçam encerrados, as autoridades devem avançar com um programa de discriminação positiva "no sentido de proporcionar as condições económico-financeiras que permitam evitar insolvências em massa com as consequências previsíveis".

