Fontes oficiais norte-americanas citadas pelo jornal The New York Times indicaram que o diretor dos serviços de informação dos EUA (CIA), William Burns, chegará nas próximas horas a Doha, onde já se encontra o responsável pelos serviços de informação de Israel (Mossad), David Barnea, conforme noticiou o jornal The Times of Israel.

O Qatar tem mediado entre as autoridades israelitas e o Hamas a trégua temporária, que entrou em vigor na sexta-feira por um período de quatro dias e foi prorrogada na segunda-feira por mais dois dias.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Qatar, Mayed al Ansari, indicou hoje que Doha continua a trabalhar para alcançar "um cessar-fogo permanente" na Faixa de Gaza.

O exército israelita lançou uma ofensiva contra o enclave palestiniano após os ataques de 07 de outubro realizado pelo Hamas, matou cerca de 1.200 pessoas e raptou mais de duas centenas.

As autoridades de Gaza, controladas pelo grupo islamita, estimaram o número de mortos em quase 15.000 palestinianos, aos quais se somam outros 230 pelas mãos do exército israelita e por ataques de colonos na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental.

