"O início do meu envolvimento neste processo foi na sequência de um contacto com a secretária pessoal [Carla Silva] do secretário de Estado [Adjunto e da Saúde], que me contactou primeiro por telefone e depois por email, solicitando uma consulta de neuropediatria e de uma avaliação clínica para duas crianças", disse Ana Isabel Lopes, após ser interpelada pelo deputado do Livre Paulo Muacho.

À comissão parlamentar de inquérito ao caso das gémeas, a diretora clínica referiu que "a informação veiculada por Carla Silva foi que o fazia em nome do secretário de Estado" António Lacerda Sales, não tendo dúvidas da solicitação do ex-membro do Governo PS: "absolutamente, foi essa a minha interpretação".

Todavia, Ana Isabel Lopes admitiu que "não foi feita qualquer menção" a Lacerda Sales e que não indagou se foi o ex-governante socialista que pediu a marcação da consulta.

"Foi absolutamente excecional. Em 40 anos de serviço nunca tinha tido uma solicitação desta natureza, considerei-a atípica", esclareceu, dizendo que teve de contactar o seu superior hierárquico, Luís Pinheiro (ex-diretor clínico do Hospital de Santa Maria), devido à "grande vulnerabilidade" da situação das crianças e à "importância de dar resposta".

Ana Isabel Lopes disse ter enviado uma mensagem a Luís Pinheiro, mencionando uma solicitação de consultas para duas crianças, tendo de seguida reencaminhado a comunicação de Carla Silva.

"A orientação do diretor clínico foi no sentido de uma resposta positiva à solicitação, no sentido de autorização para agendamento da consulta", sublinhou.

A médica disse ainda que não havia listas espera "pela natureza da patologia".

"Não existe lista de espera. O tempo contava para dar resposta assistencial", precisou.

