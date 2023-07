"Concordamos que são necessários mais investimentos na saúde após a covid-19", declarou Tedros Ghebreyesus, aludindo ao encontro que manteve na quinta-feira com o Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi.

O encontro, disse, serviu para discutir o programa do Governo moçambicano para implantar infraestruturas sanitárias de raiz, equipadas com serviços modernos para reduzir a transferência de doentes para um hospital de referência.

O diretor-geral da OMS explicou que o encontro com o Presidente moçambicano permitiu analisar os "investimentos necessários" para a concretização do programa "Um distrito, um hospital", de "unidades básicas de saúde através da uma nova plataforma de investimentos de impacto" no setor da saúde em Moçambique.

Após o encontro com o chefe de Estado, Tedros Ghebreyesus admitiu ainda a possibilidade de inclusão de Moçambique na Iniciativa de Vacinação contra Malária já no primeiro trimestre de 2024.

O diretor-geral da OMS iniciou na quinta-feira uma visita de trabalho de dois dias a Moçambique.

