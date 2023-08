Em comunicado, Hartwig Fischer afirma ser evidente que o museu "não reagiu de forma tão exaustiva como deveria", quando tomou conhecimento dos roubos em 2021, tendo na altura considerado que as denúncias de roubo eram pouco credíveis, pelo que nada foi feito.

Na semana passada, o museu anunciou ter despedido um dos seus funcionários por suspeita de roubo, e no início desta semana, o jornal Telegraph noticiou, citando funcionários do museu, que mais de 1.500 peças de valor inestimável estavam perdidas.

"Nos últimos dias, tenho estado a analisar em pormenor os acontecimentos relacionados com os roubos do Museu Britânico e a investigação sobre os mesmos. É evidente que o Museu Britânico não reagiu de forma tão abrangente como deveria ter reagido aos avisos de 2021 e ao problema que agora se revelou plenamente. A responsabilidade por essa falha deve, em última análise, recair sobre o diretor", afirmou Hartwig Fischer no comunicado.

O responsável, que ocupava o cargo de diretor do museu desde 2016, referiu ainda que apresentou a demissão ao presidente do conselho de administração e que cessará funções logo que seja estabelecido um regime de liderança provisório.

George Osborne, presidente do conselho de administração do museu, afirmou ter aceitado a demissão de Fischer, considerando que este atuou "de forma honrada ao confrontar-se com os erros cometidos".

"Nunca ninguém duvidou da integridade de Hartwig, da sua dedicação ao seu trabalho ou do seu amor pelo museu", acrescentou.

