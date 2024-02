A informação foi divulgada numa apresentação pública do Portal Félix, um projeto de disponibilização 'online' de bases de dados de informação relacionadas com cinema e imagem em movimento.

José Manuel Costa e Rui Machado assumiram funções na direção da Cinemateca em 2014, na sequência de um concurso público, e foram reconduzidos nos cargos de diretor e subdiretor, por mais cinco anos, em março de 2019.

No caso de José Manuel Costa foi necessária uma autorização do Governo para que se mantivesse em funções para lá dos 70 anos, cumpridos em maio de 2023. Segundo o despacho do Governo, essa autorização de funções termina a 10 de fevereiro de 2024, ou seja, no próximo sábado.

Como ainda está a decorrer o concurso público para a escolha da nova direção da Cinemateca, aberto em novembro passado pela Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP), José Manuel Costa revelou hoje que Rui Machado assumirá funções diretivas interinamente.

Segundo José Manuel Costa, a nomeação de uma nova direção da Cinemateca completa "só será feita pelo governo que sair das eleições" legislativas antecipadas de 10 de março, estando o atual governo em gestão.

Segundo a CReSAP, o prazo de candidatura para a direção da Cinemateca terminou a 12 de dezembro. Os candidatos a serem escolhidos ficam em regime de comissão de serviço por cinco anos, renováveis por igual período sem necessidade de novo concurso.

Entre os objetivos traçados no concurso da CReSAP para a nova direção da Cinemateca estão o desenvolvimento de um novo projeto museológico e a conclusão dos projetos de digitalização do cinema português atualmente em curso.

As orientações estratégicas passam por ampliar a divulgação descentralizada do património cinematográfico, em rede e em cooperação com parceiros nacionais e internacionais, ou reforçar a relação da Cinemateca com as escolas de todos os níveis de ensino.

José Manuel Costa está ligado à Cinemateca Portuguesa desde 1976 e, antes de ter assumido a direção, foi subdiretor entre 1995-1997 e 2010-2014. Foi ainda responsável pelo projeto e instalação do Arquivo Nacional das Imagens em Movimento (ANIM).

Já o subdiretor, Rui Machado, entrou para a Cinemateca em 1990, onde começou como técnico de conservação e preservação fílmica, tendo em 2006 dirigido o ANIM, subindo em 2014 para a equipa de direção.

O Portal Félix hoje apresentado -- acessível através da página oficial da Cinemateca Portuguesa -- é "a resposta a um diagnóstico" feito no final dos anos 1990 sobre o funcionamento, utilização e disponibilização de bases de dados de informação do organismo, explicou José Manuel Costa.

O projeto, que contou com financiamento europeu, "dá acesso livre, sem limites de tempo ou de espaço" a informação, por exemplo, sobre produção filmográfica portuguesa entre 1896 e 1975, sobre estreias de cinema em Portugal entre 1918 e 2020 e sobre o histórico de exibições na Cinemateca.

