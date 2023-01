O anúncio foi feito pelo presidente da Mesa da Convenção Nacional, Jorge Galveias, no último dia da V Convenção Nacional do Chega, que decorre em Santarém.

Além do presidente do partido, André Ventura, reeleito no sábado com 98,3% dos votos, a Direção Nacional é composta por três vice-presidentes (António Tânger Corrêa, Pedro Frazão e Marta Trindade) e seis adjuntos (Pedro Pinto, Rui Paulo Sousa, Diogo Pacheco de Amorim, Patrícia Carvalho, Ricardo Regalla e Rita Matias).

Na votação que decorreu esta manhã, os delegados à convenção elegeram também, com 88,8% dos votos, a lista única ao Conselho de Jurisdiçao Nacional, com 84,3% a lista para a Mesa da Convenção e com 90,5% a lista para o Conselho de Auditoria e Controle Financeiro.

