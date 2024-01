O anúncio foi feito pelo presidente da Mesa do órgão máximo do partido, o deputado Jorge Galveias.

André Ventura não propôs alterações à direção que está em funções desde a última convenção.

António Tânger Corrêa, o deputado Pedro Frazão e Marta Trindade mantêm-se como vice-presidentes.

O líder parlamentar, Pedro Pinto, os deputados Rui Paulo Sousa, Rita Matias e Diogo Pacheco de Amorim, além de Ricardo Regalla e Patrícia Carvalho continuam como adjuntos.

Quanto ao Conselho Nacional, órgão máximo entre congressos, a lista encabeçada por João Tilly, e afeta à direção, conseguiu 80,1% dos votos, elegendo 27 conselheiros, enquanto a lista de Israel Pontes elegeu três.

A lista única ao Conselho de Jurisdição Nacional foi eleita com 83,5% dos votos e a Mesa da Convenção e do Conselho Nacional, que também não teve oposição, conseguiu 89% dos votos, anunciou também Jorge Galveias

Com estes resultados, João Lopes Aleixo foi eleito presidente da Mesa da Convenção Nacional e do Conselho Nacional tendo como vice-presidente Felicidade Vital e secretários Pedro Miguel Pinto e Nuno Araújo.

Ao Conselho de Jurisdição Nacional recandidatou-se Bernardo Pessanha como presidente, e forem eleitos como 'vices' Cristina Rodrigues e Ana Figueiredo. Fernando Pedroso e Ana Maria Blaufuks integraram também esta lista única como candidatos a adjuntos.

As votações em urna para os órgãos nacionais decorreram durante a manhã do último dia da 6.ª Convenção Nacional do Chega, que arrancou na sexta-feira em Viana do Castelo.

