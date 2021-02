De acordo com a lista dos selecionados nesta primeira fase dos concursos enviada à agência Lusa, mantêm-se no cargo o diretor do Museu Nacional de Arqueologia, António Carvalho, e a diretora do Mosteiro dos Jerónimos e Torre de Belém, Dalila Rodrigues, em Lisboa.

Também se mantém em funções o diretor do Palácio Nacional da Ajuda/Museu do Tesouro Real, José Alberto Ribeiro, na capital, e a diretora do Museu Nacional Grão Vasco, em Viseu, Odete Paiva.

Nesta primeira fase dos concursos internacionais abertos em 2020, foi ainda anunciada a seleção do historiador Santiago Macías para o Panteão Nacional, em Lisboa, do diretor regional de Cultura do Norte, António Ponte, para o Museu Nacional de Soares dos Reis, no Porto, da historiadora e professora Lurdes Craveiro para o Museu Nacional Machado de Castro, em Coimbra, da também historiadora e professora universitária Sandra Leandro para o Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo, em Évora, e de Vítor Dias para o Museu Monográfico de Conímbriga.

