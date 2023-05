Diplomatas da UE protestam na Geórgia por restabelecimento de ligações aéreas com a Rússia

O representante da União Europeia (UE) na Geórgia, Pawel Herczynski, apresentou hoje, juntamente com os restantes embaixadores europeus acreditados neste país, um protesto junto do Governo de Tbilissi pelo restabelecimento dos voos diretos com a Rússia.