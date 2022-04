Esta peregrinação "marca o regresso de uma série de iniciativas próprias das peregrinações de verão, como o acolhimento dos doentes e dos peregrinos a pé", informou hoje o Santuário, explicando que, "nos últimos dois anos, devido à pandemia, não foi possível oferecer estes dois serviços por razões sanitárias, mas este ano, mantendo alguma prudência como o uso da máscara no posto de socorros e no lava-pés, o Santuário e o seu grupo de voluntários acolherão estes dois grupos de peregrinos".

Por outro lado, também os peregrinos estrangeiros vão poder participar nas missas celebradas nas sete línguas oficiais do Santuário de Fátima, na Capelinha das Aparições, estando já inscritos 11 grupos de Itália, cinco do Brasil, quatro dos Estados Unidos, três do México, três da Alemanha, dois da Polónia, dois de Espanha, enquanto a Áustria, Cabo Verde, Coreia do Sul, El Salvador, Equador, Gibraltar e Panamá têm um grupo cada registado.

O Santuário, apesar destas inscrições, admitiu que, sendo já "uma diversidade mais próxima do período antes da pandemia", está ainda "muito aquém em termos numéricos do que era hábito".

"A missa dos doentes e a vigília na noite de 12 para 13 são outros momentos celebrativos que irão voltar este verão, que ficará marcado como o do regresso a uma certa normalidade, sem restrições na ocupação do espaço e com as celebrações tradicionais da Procissão das Velas e Procissão do Adeus", adiantou o Santuário de Fátima na sua página na Internet, acrescentando que, "durante as celebrações, devem, no entanto, manter-se algumas cautelas, procurando preservar algum distanciamento físico entre as pessoas".

O presidente da celebração, de origem venezuelana, Edgar Peña Parra, de 62 anos, é diplomata da Santa Sé desde 1993.

Atual substituo da Secretaria de Estado do Vaticano, serviu como Núncio Apostólico no Paquistão, entre 2011 e 2014, e em Moçambique, de 2014 a 2018.

Foi já também divulgado o programa da Peregrinação Nacional das Crianças ao Santuário de Fátima, que se realizará nos dias 09 e 10 de junho, este ano subordinada ao tema "Gostei muito de ver Nosso Senhor", uma frase do vidente de Fátima Francisco Marto.

A peregrinação começa na noite de 09 de junho, com uma vigília às 21:00.

Na manhã de 10 de junho, a partir das 09:30, as crianças poderão assistir a uma encenação referente ao tema da peregrinação, na Basílica da Santíssima Trindade, seguindo-se o rosário, às 10:00, na Capelinha das Aparições, e Eucaristia, no Recinto de Oração, a partir das 11:00.

Da parte da tarde, a encenação é repetida às 15:00, seguida da celebração de despedida.

