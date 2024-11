"A sua doutrina nuclear revista e a sua retórica sobre a utilização de armas nucleares não são mais do que uma chantagem", afirmou Andrii Sybiga a uma comissão do Congresso dos Estados Unidos, deixando um apelo: "Devemos manter a cabeça fria, as ideias claras e não ceder ao medo".

O Presidente russo, Vladimir Putin, assinou hoje o decreto que alarga a possibilidade de utilização de armas nucleares, depois de os Estados Unidos terem autorizado Kiev a atacar solo russo com mísseis de longo alcance fornecidos por Washington.

A alteração do decreto sobre armas nucleares seguiu-se ao anúncio da autorização de Washington à Ucrânia para usar mísseis norte-americanos de longo alcance em solo russo.

Durante uma conferência de imprensa, uma porta-voz do Pentágono afirmou que a revisão da doutrina nuclear russa, hoje anunciada pelo Kremlin, "não é surpreendente".

"Isto é algo que continuamos a monitorizar, mas não há indicação de que a Rússia esteja a preparar-se para usar uma arma nuclear na Ucrânia", disse Sabrina Singh.

"Esta é a mesma retórica irresponsável que vimos antes e que vimos, francamente, nos últimos dois anos", acrescentou.

