O ministro dos Negócios Estrangeiros português, Paulo Rangel, não vai estar presente na reunião, por causa de uma visita a Lisboa do secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), Mark Rutte, e de uma cimeira com Cabo Verde.

Em discussão na reunião vai estar o 16.º pacote de sanções contra a Federação Russa. A pretensão da UE é deixar o pacote pronto para 24 de fevereiro de 2025, coincidindo com o terceiro aniversário do início da invasão.

Fontes europeias não confirmaram o que vai incluir o próximo pacote de sanções, mas estão em cima da mesa uma proibição das importações de alumínio russo e apertar o cerco às frotas de 'navios fantasma' usados por Moscovo para contornar as sanções ocidentais.

As mesmas fontes não confirmaram se participará na reunião o novo secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, que foi convidado pela alta representante da UE para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Kaja Kallas (ex-primeira-ministra da Estónia).

O novo responsável pela diplomacia norte-americana escolheu como prioridade o conflito na Ucrânia, que se alinha com as prioridades do bloco comunitário.

O cessar-fogo envolvendo Israel no Líbano, com o movimento radical palestiniano Hezbollah, e outro na Faixa de Gaza, com o movimento palestiniano Hamas, também vão ser abordados, nomeadamente como preservá-los e diminuir as tensões no Médio Oriente.

