Os participantes ao encontro, que decorreu entre 11 e 13 de abril em Luanda, consideraram como importantes conquistas diplomáticas o desempenho de Angola na liderança rotativa da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e as iniciativas para a consolidação do pilar económico.

A liderança da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos (CIRGL) e a assunção da presidência da Organização dos Estados de África Caraíbas e Pacífico (OEACP) foi também enaltecida pelos participantes.

De acordo com o comunicado final do IX Conselho Consultivo Alargado do Mirex, o encontro abordou de forma abrangente as questões político diplomáticas, estratégicas, administrativas, financeiras, patrimoniais e jurídico-legais.

Em relação à atividade diplomática, os membros do conselho destacaram as recentes conquistas de Angola na arena internacional, em particular os progressos no processo de pacificação de Estados e regiões em África, a "abertura de novas rotas" de cooperação política, técnica e económica na Ásia e a "consolidação" e expansão dos laços bilaterais com países dos continentes americano e europeu.

Abordou igualmente situação política internacional, tendo os participantes considerado que as atuais disputas geopolíticas na Europa e na Ásia "impactam negativamente" na estrutura das relações internacionais, principalmente no sistema de segurança internacional, nas trocas comerciais e na economia mundial.

Recomendaram os "devidos ajustamentos" na política externa e na diplomacia angolana face às eventuais alterações da ordem mundial, "sem perder de vista a defesa do interesse nacional".

Quanto à diáspora, o comunicado final salientou o seu contributo na vida política, económica, social e cultural do país e a necessidade de garantir a sua proteção jurídica nos países de acolhimento.

Recomendou ainda o levantamento estatístico das comunidades angolanas no exterior, identificação do estatuto social, situação migratória, laboral e familiar e instou também o incentivo à criação de associações junto das comunidades e a reativação das existentes.

E no encerramento dos trabalhos, o ministro das Relações Exteriores de Angola, Téte António, que presidiu o conselho consultivo, sinalizou que os diagnósticos feitos a atividade diplomática e a organização interna do Mirex "carecem de resolução imediata"

"Mas, notamos com satisfação a vontade geral de se resolver e ultrapassar todas as questões apresentadas", disse, pedindo, ao mesmo, a participação de todos os funcionários visando uma diplomacia "dinâmica e assertiva".

"Sobre a organização interna, esperamos que as reformas que o Mirex tem levado a cabo venham resolver muitos dos problemas que a nossa casa tem vivido ao longo de anos", frisou.

Os trabalhos do IX Conselho Consultivo Alargado do Mirex decorram na Academia Diplomática Venâncio de Moura, em Luanda, sob o lema "O Mirex e a Ação Diplomática Angola no Atual Contexto Internacional -- Desafios e Perspetivas".

DYAS // PJA

Lusa/Fim