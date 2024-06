Em comunicado de imprensa, a organização do festival, que decorre junto à Praia do Monte Verde na Ribeira Grande, na costa norte da ilha açoriana de São Miguel, informa que "a 10.ª edição do MEO Monte Verde tem agora o seu cartaz completo".

"Os grandes destaques deste novo anúncio vão para Diogo Piçarra, Wet Bed Gang, Richie Campbell, BIIA e The Buzz Lovers que atuam no Palco MEO e aos quais se juntam ainda nomes como Lhast, Miss Universo, Yang, Pimp William e Morbid Death para o Palco Goshawk", sublinha a fonte.

A organização do "maior festival dos Açores" revelou hoje o restante alinhamento do programa com a adição de trinta novos nomes, após o anúncio de Da Weasel, Jorge Palma, Dillaz, James Bay, Matuê e Xutos & Pontapés.

Os bilhetes para a 10.ª edição do festival Monte Verde já se encontram disponíveis em seetickets.pt e nas Lojas MEO.

ASR (APE) // MAG

Lusa/Fim